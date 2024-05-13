Ситуация в энергосистеме сложная: важно экономно потреблять — Finance.ua

Ситуация в энергосистеме сложная: важно экономно потреблять
Министерство энергетики Украины призывает потребителей экономно потреблять электроэнергию, учитывая значительные потери генерирующих мощностей после вражеских обстрелов.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
Глава Минэнерго отметил, что в последние месяцы украинская энергосистема получила наибольшие повреждения со времен начала полномасштабной войны с россией.
«На сегодняшний день мы уже лишились около 8 ГВт мощности в системе. Если бы это произошло в любой другой стране, был бы тотальный блэкаут. Ситуация сложная. Но свет сегодня есть, система сбалансирована, и это результат тяжелого труда энергетиков, которые ежедневно, круглосуточно работают над тем, чтобы поддержать систему», —
подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, будут ли в сложившихся условиях ограничения электроснабжения потребителей, которые были в 2022 — 2023 годах, министр отметил: «Будет сложно удержать систему без ограничений, особенно зимой. Следует также учитывать, что мы сейчас фиксируем ситуацию по состоянию на сегодняшний день, а ситуацию к зиме с учетом последующих обстрелов или их влияния на систему трудно предсказать. Но очевидно, что будет еще дополнительное негативное влияние на систему. Потому ситуация будет сложная».
Глава Минэнерго посоветовал всем потребителям готовиться к сложной зиме, подчеркнул, что энергетики сделают все возможное, чтобы она прошла стабильно, в частности как зима 2023 — 2024 годов.
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«Даже если вы не имеете ограничений сегодня, надо понимать, что идет война и где-то в это время эти ограничения есть. Поэтому очень важно экономное использование электроэнергии», — подчеркнул министр.
Он отметил, что трудности с электроснабжением могут возникнуть и летом. В то же время, в этот период года балансировать систему помогают мощности возобновляемых источников энергии, в частности солнечные электростанции.
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