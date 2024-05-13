Достройка третьего энергоблока ХАЭС может длиться до трех лет — Галущенко Сегодня 09:45 — Энергетика

Достройка третьего энергоблока ХАЭС может длиться до трех лет — Галущенко

Достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции займет 2,5−3 года, четвертого энергоблока — до 4 лет.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

«Мы оцениваем возможность его достройки с учетом трехстороннего проекта с США и Болгарией по получению корпусов реакторов в течение 2,5−3 лет», — сказал Галущенко.

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По его словам, степень готовности третьего энергоблока ХАЭС на сегодняшний день составляет около 85%. Сроки строительства четвертого энергоблока ХАЭС Галущенко оценил в 4 года.

Как сообщалось, в начале апреля Кабинет Министров одобрил разработанный Министерством энергетики проект закона Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции». Законопроектом определяются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также общие требования к проектированию и строительству.

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Петр Котин, президент ГП «НАЭК «Энергоатом», рассчитывает подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии. Информация о намерениях такой закупки появилась в марте 2023 года. Речь идет о реакторах российского производства из недостроенной АЭС «Белене».

В настоящее время на Хмельницкой АЭС работают два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Энергоблок № 3 ХАЭС начали строить в сентябре 1985 года, № 4 — в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на строительную готовность 3-го блока на 75% и 4-го — на 28%, в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС проект приостановили.

Укрінформ По материалам:

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