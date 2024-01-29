После строительства новых блоков Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе — Finance.ua

После строительства новых блоков Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе Сегодня 21:34 — Энергетика

После строительства новых блоков Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе

В 2024 году планируется начало строительства еще четырех блоков на Хмельницкой атомной электростанции, два из которых — по современной американской технологии AP1000.

Об этом в эфире Национального телемарафона «Единые новости» рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Глава Минэнерго напомнил, что строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС планировалось уже давно, и готовность 3-го энергоблока на сегодняшний день достаточно высокая.

Мы это рассматриваем как механизм компенсации мощностей оккупированной Запорожской АЭС. Мы понимаем, что вернем эту станцию ​​обязательно, это вопрос времени. Другой вопрос — в каком состоянии мы ее вернем и сможем ли сразу ее запустить в работу", — отметил он.

Герман Галущенко рассказал, что украинская сторона ведет тесное сотрудничество с американской Westinghouse по двум проектам: строительство 3-го и 4-го блоков по технологии ВВЭР-1000, а также построение еще двух реакторов типа АР1000.

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Он подчеркнул, что АР1000 — это технология, которая ни в Украине, ни в Европе еще не использовалась. Это американский тип реактора и очень мощная технология, которая, в частности, предусматривает новые подходы к безопасности, например, если в случае обесточивания реактор вынужден перейти на резервное питание и дизель-генератор тоже получает повреждение, то даже в таком случае АР1000 может функционировать 72 часа без всякого риска аварий.

По словам Германа Галущенко, строительство новых реакторов потребует времени, и, скорее всего, может быть введен в эксплуатацию 3-й энергоблок ХАЭС — примерно за 2,5 года.

«И с той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем Запорожская АЭС», — подчеркнул министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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