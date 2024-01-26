«Укргаздобыча» ввела в эксплуатацию новую разведывательную скважину — Finance.ua
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«Укргаздобыча» ввела в эксплуатацию новую разведывательную скважину

Энергетика
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«Укргаздобыча» ввела в эксплуатацию новую разведывательную скважину
«Укргаздобыча» ввела в эксплуатацию новую разведывательную скважину
АО «Укргаздобыча» ввело в эксплуатацию скважину с суточным дебетом 250 тыс. кубометров газа.
Об этом сообщает пресс-служба группы «Нафтогаз».
«В первые дни нового года Укргаздобыча ввела в эксплуатацию разведывательную скважину. Это уже 10 скважина на этом месторождении, которая показывает высокий результат», — говорится в сообщении.
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Сообщается, что место для закладки новой скважины определили на основе проведённых ранее 3D-сейсморазведочных исследований. Скважина имеет проектную глубину 3950 м, бурение проведено специалистами БУ «Укрбургаз».
Специалисты Укргаздобычи продолжают изучать возможности месторождения, поэтому, применяя новые технологии и инженерные решения, компания наращивает добычу.
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В компании также напомнили, что Укргаздобыча продолжает работать над разведкой и разработкой новых месторождений, так в 2023 году благодаря масштабной 3D-сейсмике на западе Украины, охватывающей площадь 1500 кв. км, удалось сделать большое открытие новой залежи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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