В Украине в прошлом году ввели в эксплуатацию восемь нефтяных скважин — Finance.ua
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В Украине в прошлом году ввели в эксплуатацию восемь нефтяных скважин

Энергетика
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В Украине в прошлом году ввели в эксплуатацию восемь нефтяных скважин
В Украине в прошлом году ввели в эксплуатацию восемь нефтяных скважин
Укрнефть в прошлом году ввела в эксплуатацию 8 новых нефтяных скважин. К 2024 году компания запланировала начать возведение 30 новых скважин.
Об этом сообщил директор «Укрнафты» Сергей Корецкий в Фейсбуке.
«За 2023 год „Укрнафта“ ввела в эксплуатацию 8 новых скважин на Западе и Востоке Украины, совокупным дебитом 238 тонн нефти в сутки», — написал Корецкий.
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Он отметил, что 5 скважин «Укрнафта» соорудила благодаря собственным буровым станкам, три — с помощью подрядчиков, выигравших тендеры в государственной системе закупок Prozorro.
«На 2024 год планируем начать возведение 30 новых скважин на Востоке и Западе страны, часть из которых могут стать переходными из-за полной загруженности собственных станков и небольшой емкости рынка бурения в Украине», — добавил Корецкий.
Как сообщалось, в 2023 году по сравнению с 2022 годом ПАО «Укрнафта» увеличило добычу нефти и конденсата на 3%, до 1,41 млн т, добычу газа — на 6%, до 1,1 млрд кубометров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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