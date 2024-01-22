В Украине в прошлом году ввели в эксплуатацию восемь нефтяных скважин — Finance.ua

В Украине в прошлом году ввели в эксплуатацию восемь нефтяных скважин Сегодня 20:45 — Энергетика

В Украине в прошлом году ввели в эксплуатацию восемь нефтяных скважин

Укрнефть в прошлом году ввела в эксплуатацию 8 новых нефтяных скважин. К 2024 году компания запланировала начать возведение 30 новых скважин.

Об этом сообщил директор «Укрнафты» Сергей Корецкий в Фейсбуке

«За 2023 год „Укрнафта“ ввела в эксплуатацию 8 новых скважин на Западе и Востоке Украины, совокупным дебитом 238 тонн нефти в сутки», — написал Корецкий.

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Он отметил, что 5 скважин «Укрнафта» соорудила благодаря собственным буровым станкам, три — с помощью подрядчиков, выигравших тендеры в государственной системе закупок Prozorro.

«На 2024 год планируем начать возведение 30 новых скважин на Востоке и Западе страны, часть из которых могут стать переходными из-за полной загруженности собственных станков и небольшой емкости рынка бурения в Украине», — добавил Корецкий.

Как сообщалось, в 2023 году по сравнению с 2022 годом ПАО «Укрнафта» увеличило добычу нефти и конденсата на 3%, до 1,41 млн т, добычу газа — на 6%, до 1,1 млрд кубометров.

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Укрінформ По материалам:

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