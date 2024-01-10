«Укргаздобыча» добилась рекордной добычи на новых скважинах за всю историю компании — Finance.ua
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«Укргаздобыча» добилась рекордной добычи на новых скважинах за всю историю компании

Энергетика
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«Укргаздобыча» добилась рекордной добычи на новых скважинах за всю историю компании
«Укргаздобыча» добилась рекордной добычи на новых скважинах за всю историю компании
Впервые за историю «Укргаздобычи» — дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины», добыча газа от новых введенных скважин превысила 1 млрд кубометров в год.
Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза»
«Впервые за историю „Укргаздобычи“ добыча от новых введенных скважин превысила 1 млрд куб. м в год. Мы не только почти вдвое превзошли показатель прошлого года, но и продемонстрировали лучший результат за последние более 20 лет (с 2002 года)», — отмечается в сообщении.
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Всего в 2023-м удалось ввести в эксплуатацию 86 новых скважин. Из них 24 — с начальным дебитом более 100 тыс. куб. м.
Такого результата компании удалось добиться благодаря:
  • применению новых технических возможностей на старых истощенных месторождениях, пласты которых ранее были недосягаемы,
  • активному разрушению новых месторождений,
  • модернизации инфраструктуры,
  • развитию потенциала наших специалистов и специалисток.
Самая мощная скважина запущена в апреле 2023 года, ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.
Напомним, в течение 2023 года НАК «Нафтогаз Украины» полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.
По материалам:
Економічна Правда
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