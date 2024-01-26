На Запорожской АЭС может возникнуть новая угроза ядерной безопасности, — «Энергоатом» Сегодня 18:00 — Энергетика

На временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности.

Как заявил и.о. председателя правления АО «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, в ближайшее время истекает разрешенный производителем шестилетний срок пребывания ядерного топлива во всех шести реакторах Запорожской АЭС.

По его словам, дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, установленные с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии.

«Попытки захватчиков поочередно переводить энергоблоки ЗАЭС из состояния „холодный останов“ в „горячий“ еще больше расшатывают ситуацию, не говоря уже об откровенном нарушении условий лицензий Госатомрегулирования на эксплуатацию этих ядерных установок, то есть одновременно и требований украинского и международного законодательства», — подчеркнул Котин.

Ситуация на Запорожской АЭС

С марта 2022 года Запорожская АЭС находится под российской оккупацией. С тех пор она постоянно в шаге от катастрофы. Кроме того, россияне превратили ЗАЭС в военную базу. На площадке атомного объекта находятся российская техника и военные. Периметр вокруг станции заминирован.

В октябре 2023 года оккупанты разогрели четвертый энергоблок станции, что запрещено требованиями эксплуатации, поскольку может спровоцировать аварию. В то же время энергоблок № 6 выводят из «горячего» состояния в «холодное».

Так, согласно требованиям лицензий Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков ЗАЭС, все энергоблоки станции должны находиться исключительно в «холодном останове». Перевод энергоблоков в более опасный «горячий останов» — запрещен.

УНІАН По материалам:

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