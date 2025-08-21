В рф заявили, что имеют «особые механизмы» поставки нефти в Индию — Finance.ua

В рф заявили, что имеют «особые механизмы» поставки нефти в Индию Сегодня 06:37 — Энергетика

В россии заявили, что продолжат поставлять нефть Индии, а президент рф владимир путин до конца года встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Об этом сообщает Reuters.

Об этом сообщил временно поверенный по делам посольства россии в Индии Роман Бабушкин. По его словам, россия имеет «совершенно особый механизм» для продолжения поставок нефти в Индию, отметив, что импорт останется на прежнем уровне.

Что касается встречи путина с Моди, то, добавил он, пока окончательная дата не утверждена.

Как известно, США планируют ввести еще 25% таможенных пошлин на экспорт товаров из Индии 28 августа, объясняя свои шаги тем, что Индия продолжает покупку российской нефти.

При этом Штаты пока воздерживаются от введения пошлин против Китая, также активно покупающего нефть из рф.

