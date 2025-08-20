Атака на «Дружбу» не повлияла на поставки нефти в ЕС. В Еврокомиссии отрицают заявление Венгрии — Finance.ua
Атака на «Дружбу» не повлияла на поставки нефти в ЕС. В Еврокомиссии отрицают заявление Венгрии

Энергетика
9
Остановка транзита нефти из россии по нефтепроводу «Дружба» из-за предполагаемой атаки украинских дронов не угрожает энергетической безопасности стран Евросоюза.
Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчиржова.
По ее словам, удар по магистральному нефтепроводу «Дружба» в рф не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева.
В то же время пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что в ЕС нет конкретной информации о том, кто именно атаковал нефтеперекачивающую станцию в Тамбовской области рф.
«Мы поддерживаем контакты с венгерскими и словацкими органами власти, и, что немаловажно, приостановка не влияет на безопасность поставки нефти, которая всегда является приоритетом для Европейской комиссии», — добавила Грнчиржова.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 18 августа заявили, что ударили по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области рф. Там вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» полностью остановилась. Нефтеперекачивающая станция «Никольское» является частью экономической инфраструктуры россии. Она обеспечивает ресурсами оккупационные войска.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за ударов поставки нефти в Венгрию прекратились. Он назвал атаку «возмутительной и неприемлемой».
Однако на следующий день российский нефтепровод «Дружба», по словам венгерского министра, возобновил работу. Поставки нефти в Венгрию также возобновились.
«Мы ожидаем, что Украина больше не нанесет удар по этому жизненно важному трубопроводу. Это не наша война. Венгрия должна быть в стороне!» — заявил Сиярто.
По материалам:
theБабель
