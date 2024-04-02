Правительство одобрило законопроект о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС Сегодня 17:32 — Энергетика

Правительство одобрило законопроект о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Министерством энергетики проект Закона Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции». Следующий этап — его рассмотрение и одобрение Верховной Радой Украины.

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Законопроектом определяются места размещения энергоблоков, количество реакторов, их типы и общие характеристики, а также общие требования к проектированию и строительству.

«Атомная генерация на сегодняшний день производит более половины электроэнергии в Украине. Строительство еще двух энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность и независимость Украины и будет иметь положительные последствия для экономики страны в целом», отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Строительство двух атомных энергоблоков увеличит производство электроэнергии на 16 226 млн кВт*ч/год, а отпуск — на 15 415 млн кВт*ч/год.

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Реализация проекта будет осуществляться исключительно за счет средств АО «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» с привлечением кредитных возможностей без использования средств из государственного бюджета Украины.

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