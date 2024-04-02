Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища — Finance.ua
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Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища

Энергетика
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Группа «Нафтогаз» начала сезон закачки газа в подземные хранилища. В общей сложности сезон отбора газа длился 145 дней.
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Как отметили в пресс-службе, конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона.
По данным АО «Укртрансгаз», в течение отопительного сезона 2023/2024 годов было отобрано 8,5 млрд кубометров природного газа из ПХГ, из них Украина использовала 6,7 млрд кубометров.
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что Украина впервые прошла зиму 2023/24, используя только собственный газ для отопительного сезона.
Согласно Меморандуму с МВФ, Украина не планирует импорт газа и в следующем отопительном сезоне. Также будут приняты меры для стабильности системы по истечении срока действия транзитного соглашения с россией в конце 2024 года.
При этом отмечается, что Украина сможет принять 3 млрд кубометров дополнительного газа для хранения нерезидентами для нужд стран ЕС.
По данным Минэнерго, в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может работать без транзита.
Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что во время ракетного удара утром 24 марта были повреждены объекты «Нафтогаза» на западе Украины.
Генеральный директор оператора газохранилищ «Укртрансгаз» Роман Малютин заявил, что ущерб не влияет на возможность закачки газа в подземные хранилища.
У компании есть время отремонтировать поврежденный объект, «поскольку поврежденное оборудование необходимо только для обеспечения пикового отбора газа, начиная с января следующего года», — сказал он. «Наша задача — как можно быстрее полностью завершить ремонт».
По материалам:
РБК-Україна
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