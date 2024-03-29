«Укрнафта» начала бурить новую нефтяную скважину на Западе Украины — Finance.ua

«Укрнафта» начала бурить новую нефтяную скважину на Западе Украины
ПАО «Укрнафта» начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины. Прогнозный начальный дебит — 22,6 тонны нефти в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».
Строительство скважины выполняет подрядчик — ООО «Навигатор комплект». Он был определен на онлайн-платформе закупок Prozorro.
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«Это будет разведывательная скважина проектной глубиной 1211 м. Прогнозный начальный дебит — 22,6 тонны нефти в сутки. Продуктивный горизонт — стрыйские отложения», — подчеркнули в «Укрнафте».
Там добавляют, что последовательно с одной площадки подрядчик будет бурить три скважины.
Напомним, в 2023 году в Украине заложили 150 новых газовых скважин, что почти в 2 раза больше, чем в 2022 году.
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