«Укрнафта» начала бурить новую нефтяную скважину на Западе Украины — Finance.ua
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«Укрнафта» начала бурить новую нефтяную скважину на Западе Украины

Энергетика
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«Укрнафта» начала бурить новую нефтяную скважину на Западе Украины
«Укрнафта» начала бурить новую нефтяную скважину на Западе Украины
ПАО «Укрнафта» начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины. Прогнозный начальный дебит — 22,6 тонны нефти в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».
Строительство скважины выполняет подрядчик — ООО «Навигатор комплект». Он был определен на онлайн-платформе закупок Prozorro.
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«Это будет разведывательная скважина проектной глубиной 1211 м. Прогнозный начальный дебит — 22,6 тонны нефти в сутки. Продуктивный горизонт — стрыйские отложения», — подчеркнули в «Укрнафте».
Там добавляют, что последовательно с одной площадки подрядчик будет бурить три скважины.
Напомним, в 2023 году в Украине заложили 150 новых газовых скважин, что почти в 2 раза больше, чем в 2022 году.
По материалам:
Діло
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