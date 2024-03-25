«Укрнафта» за три года пробурит 160 скважин — Finance.ua
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«Укрнафта» за три года пробурит 160 скважин

Энергетика
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«Укрнафта» за три года пробурит 160 скважин
«Укрнафта» за три года пробурит 160 скважин
ПАО «Укрнафта» планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.
Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Укрнафта».
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«К 2027 году „Укрнафта“ планирует пробурить и ввести в эксплуатацию в общей сложности до 160 новых скважин и ЖБС (забуривание боковых стволов)», — рассказал Даниил Агафонов, директор департамента бурения компании.
Он отметил, что компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.
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В частности, с 2024 г. в ПАО «Укрнафта» принято решение по строительству новых скважин методом безамбарного бурения, что позволит уменьшить риски негативного влияния на окружающую среду.
По материалам:
Діло
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