«Укрнафта» за три года пробурит 160 скважин — Finance.ua

«Укрнафта» за три года пробурит 160 скважин Сегодня 19:14 — Энергетика

«Укрнафта» за три года пробурит 160 скважин

ПАО «Укрнафта» планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Укрнафта».

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«К 2027 году „Укрнафта“ планирует пробурить и ввести в эксплуатацию в общей сложности до 160 новых скважин и ЖБС (забуривание боковых стволов)», — рассказал Даниил Агафонов, директор департамента бурения компании.

Он отметил, что компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

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В частности, с 2024 г. в ПАО «Укрнафта» принято решение по строительству новых скважин методом безамбарного бурения, что позволит уменьшить риски негативного влияния на окружающую среду.

Діло По материалам:

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