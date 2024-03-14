В прошлом году в Украине заложили 150 новых газовых скважин — Finance.ua
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В прошлом году в Украине заложили 150 новых газовых скважин

Энергетика
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В прошлом году в Украине заложили 150 новых газовых скважин
В прошлом году в Украине заложили 150 новых газовых скважин
В 2023 году в Украине заложили 150 новых газовых скважин, что почти в 2 раза больше, чем в 2022 году.
Об этом в комментарии Delo.ua сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.
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«Если в 2023 году было заложено 150 новых скважин, то в 2022 в два раза меньше. Это свидетельствует о том, что отрасль приходит в себя. Прошлый год я вообще могу охарактеризовать как активный. Но важно понимать, что результат от бурения вы получите не сразу. Нужно время, чтобы скважины запустились в работу и начали давать газ», — говорит Петренко.
Он отмечает, что из 150 заложенных скважин на дочернюю компанию «Нафтогаза» «Укргаздобыча» пришлось 86 скважин, остальные — на частные компании и «Укрнафту», одним из акционеров которой также является «Нафтогаз».
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Петренко говорит, что в настоящее время компании сосредотачиваются на реализации новых проектов и инвестируют в разведывательные работы, поскольку большинство месторождений в Украине истощены. Однако ситуация осложняется еще и тем, что большинство газовых месторождений находятся в Харьковской и Полтавской областях, близких к линии фронта. За более чем два года полномасштабной войны производственные промыслы на востоке были неоднократно атакованы российскими военными.
В отопительный сезон 2022/2023 Украина впервые в истории прошла зиму без импорта газа. Этого удалось достичь, главным образом, благодаря мораторию на экспорт газа, а также существенному падению промышленного потребления.
По материалам:
Діло
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