«Укргаздобыча» запустила новую скважину, дающую 400 000 куб. м газа в сутки — Finance.ua

«Укргаздобыча» запустила новую скважину, дающую 400 000 куб. м газа в сутки Сегодня 13:18 — Энергетика

«Укргаздобыча» запустила новую скважину, дающую 400 000 куб. м газа в сутки

«Укргаздобыча» запустила новую скважину, дающую 400 000 куб. м газа в сутки.

«Еще около 400 тыс. куб. м в сутки! Столько газа дает новая скважина, которую запустили наши специалисты из Укргаздобычи» — говорится в сообщении Укргаздобычи.

Это уже четвертая высокодебитная скважина с начала года и одна из самых продуктивных.

Идея запуска этой скважины принадлежит команде разработчиков Украинского научно-исследовательского института природных газов (УкрНИИгаз). Именно они:

верно оценили остаточный потенциал старого месторождения;

удачно определили участок для закладки скважины;

доказали высокую перспективность бурения в этой зоне.

«В ходе буровых работ наши специалисты также установили суточный рекорд проходки одной бригадой — 905 м за 24 часа! Благодаря эффективной работе специалистов Укрбургаза, скважину удалось закончить на 30% скорее, чем предусмотрено проектом — всего за 105 дней», — резюмировали в компании.

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