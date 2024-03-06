«Укргаздобыча» запустила новую скважину, дающую 400 000 куб. м газа в сутки — Finance.ua
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«Укргаздобыча» запустила новую скважину, дающую 400 000 куб. м газа в сутки

Энергетика
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«Укргаздобыча» запустила новую скважину, дающую 400 000 куб. м газа в сутки
«Укргаздобыча» запустила новую скважину, дающую 400 000 куб. м газа в сутки
«Укргаздобыча» запустила новую скважину, дающую 400 000 куб. м газа в сутки.
«Еще около 400 тыс. куб. м в сутки! Столько газа дает новая скважина, которую запустили наши специалисты из Укргаздобычи» — говорится в сообщении Укргаздобычи.
Это уже четвертая высокодебитная скважина с начала года и одна из самых продуктивных.
Идея запуска этой скважины принадлежит команде разработчиков Украинского научно-исследовательского института природных газов (УкрНИИгаз). Именно они:
  • верно оценили остаточный потенциал старого месторождения;
  • удачно определили участок для закладки скважины;
  • доказали высокую перспективность бурения в этой зоне.
«В ходе буровых работ наши специалисты также установили суточный рекорд проходки одной бригадой — 905 м за 24 часа! Благодаря эффективной работе специалистов Укрбургаза, скважину удалось закончить на 30% скорее, чем предусмотрено проектом — всего за 105 дней», — резюмировали в компании.
По материалам:
Finance.ua
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