В 2023 году «Нафтогаз» установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин — Finance.ua

В 2023 году «Нафтогаз» установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин Сегодня 19:13 — Энергетика

В 2023 году «Нафтогаз» установил 4-летний рекорд добычи газа из отремонтированных скважин

По сравнению с 2021 годом добыча из отремонтированных скважин увеличилась на 20% и стала самой большой за последние 4 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«Этот показатель на 20% превысил добычу в довоенном 2021 году», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

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Он сообщил, что дочерняя компания «Нафтогаза» — «Укргаздобыча», провела капитальный ремонт и восстановила старую скважину, которая теперь дополнительно дает более 340 тыс. куб. м газа в сутки.

Отмечается, что эта скважина была введена в эксплуатацию еще в конце 60-х годов прошлого столетия. Она проработала более 40 лет и обеспечила добычу более 4 млрд куб. м газа.

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Несмотря на то, что буровая скважина достаточно долго находилась в ожидании ликвидации, в 2023 году специалисты провели детальный анализ и пересмотр технических и геологических рисков. В результате было принято решение восстановить скважину с помощью капитального ремонта.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что именно благодаря привлечению новых современных технологий компания может развивать свои возможности и увеличивать добычу.

«Нашими специалистами постоянно ведется работа по пересмотру и анализу старых скважин, которые можно вернуть в эксплуатацию благодаря лучшим техническим возможностям, чем тем, которые были десятки лет назад», — отметил и.о. генерального директора «Укргаздобычи» Олег Толмачев.

Діло По материалам:

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