В Украине начали бурить новую нефтяную скважину — Finance.ua

В Украине начали бурить новую нефтяную скважину Сегодня 19:45 — Энергетика

В Украине начали бурить новую нефтяную скважину, Фото: ukrnafta.com

«Укрнафта» начинает строительство новой наклонно-направленной скважины на Северо-Востоке Украины. Это первая из 30 скважин, которые «Укрнафта» планирует начать бурить с привлечением собственного бурового оборудования в 2024 году.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий, передает пресс-служба «Укрнафты».

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«Бурение запланировано с целью разведки продуктивного горизонта визейских отложений нижнего карбона и последующей его эксплуатации. Проектная глубина — 3314 метра», — заявил Корецкий.

По его словам, строить скважину будет подразделение компании — «Укрнафта Бурение» — с помощью собственного бурового станка ZJ-40, грузоподъемностью 225 тонн.

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«Сейчас буровой станок, которым работали на предыдущем объекте компании, перевозят на площадку, бурение начнется в ближайшее время. Прогнозный начальный дебит нефти — 26,5 тонн в сутки», — добавил он.

Справка Finance.ua:

ранее АО «Укргаздобыча», являющееся частью Группы Нафтогаз, запустило в работу новую поисковую скважину глубиной 5 800 м, ее дебит составляет 580 тыс. куб. м газа в сутки;

также в первые дни нового года Укргаздобыча ввела в эксплуатацию разведывательную скважину. Это уже десятая скважина на этом месторождении, которая показывает высокий результат.

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