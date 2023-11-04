«Укрнафта» планирует на 2024 год бурение 30 скважин и привлечение 8 буровых станков с рынка — Finance.ua

«Укрнафта» планирует на 2024 год бурение 30 скважин и привлечение 8 буровых станков с рынка Сегодня 06:34 — Фондовый рынок

Увеличение буровых работ на месторождениях «Укрнафты» создает спрос на современные услуги от сторонних поставщиков: в следующем году компания планирует привлечь на рынке восемь буровых станков в придачу к двум своим.

«До конца года компания планирует строительство 9 новых скважин. На следующий год запланировано бурение 30 скважин», — анонсировал заместитель директора по разведке и разработке месторождений ПАО «Укрнафта» Владимир Гришаненко на VII Киевской нефтегазовой конференции Ньюфолк НКЦ.

«Уже бурятся или запускаются в работу 7 скважин. Еще две в процессе подготовки. То есть, как и обещали, 9 новых нефтяных скважин в 2023 году, и еще более амбициозные планы на 2024 год», — сказал на конференции глава правления Сергей Корецкий.

Отмечается, что закупки услуг и товаров будут производиться исключительно через систему публичных закупок «Прозорро», а первые тендеры на 2024 год будут объявлены уже в этом году.

По словам Гришаненко, «Укрнафта» также возобновляет проведение сейсморазведочных работ, которые в последний раз выполнялись 10 лет назад. Компания разработала стратегию на пять лет, благодаря которой планирует покрыть 3Д-сейсмикой все собственные месторождения и перспективные площади. Работы будут выполняться с использованием беспроводных технологий.

«Что важно, первые тендеры выиграли украинские подрядчики именно с беспроводной сейсмикой», — отметил Гришаненко.

Он добавил, что на партнеров будет сделана ставка и при проведении операций по гидроразрыву пластов (ГРП): уже подготовлено 40 скважин, на которые компания будет привлекать подрядчиков с соответствующей техникой и опытом.

Несмотря на то, что многие сервисные работы подразделения «Укрнафты» выполняют самостоятельно, в случае увеличения буровых и разведывательных работ Гришаненко не исключает привлечения соответствующих подрядчиков с рынка.

ПАО «Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. Компания 2023 года планирует увеличить добычу нефти на 5,8% (на 0,077 млн ​​тонн) по сравнению с прошлым годом — до 1,447 млн ​​тонн, газа — на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.

«Укрнафта» также является оператором национальной сети АЗС из 537 станций, из которых действуют 456. Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновление формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года «Укрнафта» выпускает собственные топливные талоны и карты «NAFTAКарта», реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО «Укрнафта-Постач».

Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, которая принадлежала частным владельцам и которой сейчас управляет Минобороны. В ноябре 2022 года директором компании назначен Сергей Корецкий.

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