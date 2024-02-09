В Украине начали добывать газ из двух мощных месторождений — Нафтогаз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине начали добывать газ из двух мощных месторождений — Нафтогаз

Энергетика
46
В Украине начали добывать газ из двух мощных месторождений — Нафтогаз
В Украине начали добывать газ из двух мощных месторождений — Нафтогаз
В 2024 году Группа Нафтогаз продолжит наращивать добычу собственного газа, это, прежде всего, благодаря современным технологиям, которые Укргаздобыча внедрила в свою деятельность.
Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.
«Мы увеличили добычу газа в 2023 году, и это невероятное достижение в условиях войны. В 2024 году мы продолжим эту тенденцию, ведь увеличение украинской добычи очень важно для укрепления энергетической независимости и устойчивости страны. Я благодарен всем сотрудникам Укргаздобычи за вклад каждого из вас в этот результат, за вашу самоотверженность и кропотливую работу», — отметил Алексей Чернышев.
Он также отметил, что только на этой неделе Укргаздобыча запустила 2 новые высокодебитные скважины, которые дают 550 тыс. куб. м газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях специалистами БУ «Укрбургаз».
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности;
  • как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг своей цели инвестировать €3 млрд в реальный сектор экономики Украины в течение 2022−2023 годов с целью ограничения негативного влияния войны, развязанной россией;
  • В течение 2023 году НАК «Нафтогаз Украины» полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.

Как вернуть переплату за газ

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.