В Украине начали добывать газ из двух мощных месторождений — Нафтогаз Сегодня 10:15 — Энергетика

В Украине начали добывать газ из двух мощных месторождений — Нафтогаз

В 2024 году Группа Нафтогаз продолжит наращивать добычу собственного газа, это, прежде всего, благодаря современным технологиям, которые Укргаздобыча внедрила в свою деятельность.

Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов.

«Мы увеличили добычу газа в 2023 году, и это невероятное достижение в условиях войны. В 2024 году мы продолжим эту тенденцию, ведь увеличение украинской добычи очень важно для укрепления энергетической независимости и устойчивости страны. Я благодарен всем сотрудникам Укргаздобычи за вклад каждого из вас в этот результат, за вашу самоотверженность и кропотливую работу», — отметил Алексей Чернышев.

Он также отметил, что только на этой неделе Укргаздобыча запустила 2 новые высокодебитные скважины, которые дают 550 тыс. куб. м газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях специалистами БУ «Укрбургаз».

Справка Finance.ua:

НАК «Нафтогаз Украины» и Европейский банк реконструкции и развития подписали кредитное соглашение о выделении компании 200 млн евро на укрепление энергетической безопасности;

как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достиг своей цели инвестировать €3 млрд в реальный сектор экономики Украины в течение 2022−2023 годов с целью ограничения негативного влияния войны, развязанной россией;



В течение 2023 году НАК «Нафтогаз Украины» полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.



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