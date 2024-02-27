Укрнафта обнаружила незаконную врезку в скважину в Сумской области — Finance.ua

Укрнафта обнаружила незаконную врезку в скважину в Сумской области
В Сумской области обнаружена несанкционированная врезка в скважину, которая длительное время не эксплуатируется.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ПАО «Укрнафта».
«Работники службы безопасности Черниговского нефтепромышленного района совместно с работниками Талалаевского цеха добычи нефти и газа во время обследования длительно не эксплуатируемых скважин обнаружили несанкционированную врезку. Она была расположена на бросовой линии скважины № 19 „Матлахи“ в Сумской области патрубка высотой 5 см, к которому присоединен шариковый кран диаметром 2 дюйма», — говорится в сообщении.
Укрнефть сообщила правоохранителям о выявленном нарушении, после чего врезка была ликвидирована.
В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный компании, и лица, совершившие незаконную врезку.
Как сообщалось, в декабре 2023 года в Ивано-Франковской области был обнаружен несанкционированный отбор газа из газопровода нефтегазодобывающего управления «Надвирнанафтогаз».
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