Укрнафта обнаружила незаконную врезку в скважину в Сумской области — Finance.ua

Укрнафта обнаружила незаконную врезку в скважину в Сумской области Сегодня 14:34 — Фондовый рынок

В Сумской области обнаружена несанкционированная врезка в скважину, которая длительное время не эксплуатируется.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ПАО «Укрнафта»

«Работники службы безопасности Черниговского нефтепромышленного района совместно с работниками Талалаевского цеха добычи нефти и газа во время обследования длительно не эксплуатируемых скважин обнаружили несанкционированную врезку. Она была расположена на бросовой линии скважины № 19 „Матлахи“ в Сумской области патрубка высотой 5 см, к которому присоединен шариковый кран диаметром 2 дюйма», — говорится в сообщении.

Укрнефть сообщила правоохранителям о выявленном нарушении, после чего врезка была ликвидирована.

В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный компании, и лица, совершившие незаконную врезку.

Как сообщалось, в декабре 2023 года в Ивано-Франковской области был обнаружен несанкционированный отбор газа из газопровода нефтегазодобывающего управления «Надвирнанафтогаз».

Укрінформ По материалам:

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