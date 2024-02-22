«Укрнафта» получила первые 50 насосов немецкой Oil Dynamics GmbH — Finance.ua

«Укрнафта» получила первые 50 насосов немецкой Oil Dynamics GmbH
«Укрнафта» заявила, что получила первые 50 насосов германской Oil Dynamics GmbH, первые два из которых уже работают на скважинах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам компании, 50 установок электроцентробежных насосов, которые помогают интенсифицировать добычу, будут распределены между восточным и западным подразделениями компании почти поровну — 27 на 23 соответственно.
«Ожидаем поставку еще 150 установок электроцентровых насосов партиями по 50 штук. Комплексное решение от Oil Dynamics GmbH — это электрические насосные системы, станции управления и программное обеспечение, повышающее жизненный цикл оборудования с помощью непрерывного удаленного мониторинга», — заявил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.
«Укрнафта» установила две дожимные компрессорные станции (ДКС) на Западе и Востоке Украины, что позволило увеличить добычу газа на 75 тысяч кубометров в сутки.
В начале месяца «Укрнафта» начала строить первую из 30 запланированных в год скважин с планируемой добычей 26,5 тонн нефти в сутки.
«Укрнафта» начала строительство трех скважин на Западе Украины. Планируемая начальная добыча нефти — 80 тонн в сутки.
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