«Укрнафта» получила первые 50 насосов немецкой Oil Dynamics GmbH — Finance.ua
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«Укрнафта» получила первые 50 насосов немецкой Oil Dynamics GmbH

Аграрный рынок
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«Укрнафта» заявила, что получила первые 50 насосов германской Oil Dynamics GmbH, первые два из которых уже работают на скважинах.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
По словам компании, 50 установок электроцентробежных насосов, которые помогают интенсифицировать добычу, будут распределены между восточным и западным подразделениями компании почти поровну — 27 на 23 соответственно.
«Ожидаем поставку еще 150 установок электроцентровых насосов партиями по 50 штук. Комплексное решение от Oil Dynamics GmbH — это электрические насосные системы, станции управления и программное обеспечение, повышающее жизненный цикл оборудования с помощью непрерывного удаленного мониторинга», — заявил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.
«Укрнафта» установила две дожимные компрессорные станции (ДКС) на Западе и Востоке Украины, что позволило увеличить добычу газа на 75 тысяч кубометров в сутки.
В начале месяца «Укрнафта» начала строить первую из 30 запланированных в год скважин с планируемой добычей 26,5 тонн нефти в сутки.
«Укрнафта» начала строительство трех скважин на Западе Украины. Планируемая начальная добыча нефти — 80 тонн в сутки.
По материалам:
Finance.ua
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