«Укрнафта» получила первые 50 насосов немецкой Oil Dynamics GmbH — Finance.ua

«Укрнафта» получила первые 50 насосов немецкой Oil Dynamics GmbH Сегодня 07:01 — Аграрный рынок

«Укрнафта» заявила, что получила первые 50 насосов германской Oil Dynamics GmbH, первые два из которых уже работают на скважинах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам компании, 50 установок электроцентробежных насосов, которые помогают интенсифицировать добычу, будут распределены между восточным и западным подразделениями компании почти поровну — 27 на 23 соответственно.

«Ожидаем поставку еще 150 установок электроцентровых насосов партиями по 50 штук. Комплексное решение от Oil Dynamics GmbH — это электрические насосные системы, станции управления и программное обеспечение, повышающее жизненный цикл оборудования с помощью непрерывного удаленного мониторинга», — заявил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий.

«Укрнафта» установила две дожимные компрессорные станции (ДКС) на Западе и Востоке Украины, что позволило увеличить добычу газа на 75 тысяч кубометров в сутки.

В начале месяца «Укрнафта» начала строить первую из 30 запланированных в год скважин с планируемой добычей 26,5 тонн нефти в сутки.

«Укрнафта» начала строительство трех скважин на Западе Украины. Планируемая начальная добыча нефти — 80 тонн в сутки.

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