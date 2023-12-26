«Укрнафта» запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн — Finance.ua

«Укрнафта» запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн Сегодня 19:29 — Энергетика

ПАО «Укрнафта» запустило в работу новую скважину на востоке Украины с начальным дебитом 51,4 тонны в сутки.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Сергей Корецкий.

Он отметил, что работы велись собственным буровым станком компании, а в процессе бурения были задействованы разработки «Укрнафты». Отдел промышленной химии и анализа керна на основе базовой рецептуры разработал буровую промывочную жидкость, которую использовали до глубины 2013 метров.

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Это позволило снизить коэффициент кавернозности ствола и минимизировать затраты на химреагенты и материалы, что сэкономило компании миллионы гривен.

Общая глубина новой разведывательной скважины составляет 2919 метров, начальный дебит — 51,4 тонны в сутки.

Фото: Укрнефть

«В разрезе скважины раскрыто еще три перспективных залежи в серпуховских и башкирских отложениях. Поэтому после отработки нижележащих залежей будет пробурена горизонтальная часть скважины с целью разработки запасов нефти залежи в башкирских отложениях», — добавил Корецкий.

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Економічна Правда По материалам:

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