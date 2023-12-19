В Украине запустили две новые скважины — Finance.ua

В Украине запустили две новые скважины
АО «Укргаздобыча» запустило две скважины с суммарным суточным дебетом более 200 тыс. кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает Группа Нафтогаз.
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«Укргаздобыча ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины. Обе пробурены на одном месторождении: на одном из них пробурен боковой ствол, второй — введен в эксплуатацию после бурения», — говорится в сообщении.
Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Чтобы восстановить скважину, специалисты Укргаздобычи решили пробурить боковой ствол и провести несколько стадий гидроразрыва пласта. Это обеспечило дополнительные более 100 тыс. кубометров «голубого топлива» для страны.
Вторая оценочно-эксплуатационная скважина также дает более 100 тыс. кубометров газа. Такой результат Укргаздобыча получила благодаря удачному выбору места бурения, а также проведению четырех стадий гидроразрыва пласта.
Отмечается, что на данном месторождении 2021 года воплощается план его активного разбурения. За последние полтора года уже обустроено 15 новых эксплуатационных скважин, сейчас бурятся и испытываются еще несколько. В этом году месторождение впервые за 10 лет вернется к годовой добыче более 1 млрд кубометров.
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