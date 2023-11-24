«Укрнафта» бурит новую разведывательную скважину на западе Украины — Finance.ua
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«Укрнафта» бурит новую разведывательную скважину на западе Украины

Энергетика
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ПАО «Укрнафта» строит новую разведывательную скважину на западе Украины.
Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.
По его данным, общая глубина новой наклонно-направленной скважины — 2213 м, на сегодняшний день уже пройдено более 1 тыс. м. Работы ведутся собственным станком, которым была пробурена предыдущая скважина в том же регионе.
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Объект должен открыть доступ к двум продуктивным горизонтам. Согласно построенной цифровой 3D геологической и гидродинамической модели месторождения, на большей глубине содержится 464 тыс. тонн добывающих запасов. Менее глубокий горизонт имеет 1,121 млн тонн запасов.
Фото: Сергей Корецкий
Фото: Сергей Корецкий
«Таким образом, когда мы получим ресурс на более глубоком горизонте, и когда объемы добычи упадут, можно будет вернуться выше и дать скважине вторую жизнь с помощью капитального ремонта. Такой подход поможет компании более эффективно использовать имеющийся технологический ресурс», — отметил Корецкий.

Справка Finance.ua:

  • «Укрнафта» в 2023 году намерена пробурить девять новых скважин, в 2024 году — 30;
  • компания ставит стратегической целью к 2027 году удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно;
  • Согласно последнему прогнозу, добычу нефти в 2023 году запланировано увеличить на 4%, до 1,405 млн тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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