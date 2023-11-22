«Укрнафта» анонсировала международный арбитраж в Лондоне — Finance.ua
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«Укрнафта» анонсировала международный арбитраж в Лондоне

Фондовый рынок
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«Укрнафта» анонсировала международный арбитраж в Лондоне
«Укрнафта» анонсировала международный арбитраж в Лондоне
Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта» готовит иск в Лондонский международный арбитражный суд для возвращения скважин из договоров о совместной деятельности (СД).
Об этом в интервью Forbes сообщил директор «Укрнафты» Сергей Корецкий.
«Действительно, есть СД, из-за которых „Укрнафта“, по-моему, серьезно теряла. На эти СД почему-то были выведены лучшие скважины с наибольшим дебитом. Сейчас мы возвращаем эти скважины в судебном порядке. По одной из крупнейших СД будет иск в Лондонский арбитраж», — сказал он.
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По словам Корецкого, стратегическая цель компании — в следующие пять-семь лет — вдвое увеличить добычу.
«Это абсолютно реалистичный сценарий. Если в предыдущие годы „Укрнафта“ бурила одну-две новые скважины, то в этом году мы уже делаем девять, а в следующем планируем 30. План на 2025 год — 50−60. Также будем делать операции по интенсификации имеющихся скважин и восстанавливать ликвидированные с помощью новых технологий. У „Укрнафты“ более 5000 таких скважин. Сейчас изучаем их, планируем определить хотя бы 10%, которые перспективно и экономически восстанавливать», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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