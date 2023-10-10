12 млн тонн нефти, 31 млрд кубов газа. Укрнафта призывает бизнес совместно разрабатывать более 20 месторождений — Finance.ua

12 млн тонн нефти, 31 млрд кубов газа. Укрнафта призывает бизнес совместно разрабатывать более 20 месторождений Сегодня 12:12 — Энергетика

Укрнафта предлагает 21 месторождение в совместную разработку и приглашает инвестиционные и добывающие компании к сотрудничеству.

Речь идет о 10 месторождениях на западе и 11 на востоке Украины, сообщили в Укрнафте

«Компания планирует полностью раскрыть потенциал своих существующих месторождений с достаточными запасами, но низкими темпами добычи, поэтому ожидает от партнеров готовности инвестировать средства и технологии в разведку и добычу», — говорится в сообщении.

«Если говорить о запасах категории 2P — то есть доказанных и вероятных запасах — это более 12 млн т нефти и более 31 млрд кубометров газа», — заявил директор Укрнафты Сергей Корецкий.

В компании уточнили, что уже подготовлены варианты договоров. Предпочтение будет отдано соглашениям о разделе продукции (Product Sharing Agreement). Вкладом Укрнафты будет собственное существующее месторождение и право пользования имеющейся добывающей инфраструктурой, а вкладом партнера — разработанный план развития месторождения для интенсификации добычи и финансирования соответствующих работ.

Алгоритм подачи заявок и отбора потенциальных инвесторов:

— кандидаты заявляют о заинтересованности;

— проходят комплаенс-процедуры;

— получают доступ к Virtual Data Room с подробной информацией о месторождениях;

— подают предложения о планах разработки и условиях сотрудничества;

— Укрнафта оценивает предложения, проводит переговоры и выбирает победителей отдельно для каждого месторождения;

— стороны согласовывают окончательный текст договора о распределении продукции;

— сделку согласовывает Кабинет министров;

— начинается реализация плана развития;

— прибыль распределяется в соответствии с согласованными условиями.

Подать заявку можно до 10 января 2024 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

НВ По материалам:

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