12 млн тонн нефти, 31 млрд кубов газа. Укрнафта призывает бизнес совместно разрабатывать более 20 месторождений — Finance.ua
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12 млн тонн нефти, 31 млрд кубов газа. Укрнафта призывает бизнес совместно разрабатывать более 20 месторождений

Энергетика
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Укрнафта предлагает 21 месторождение в совместную разработку и приглашает инвестиционные и добывающие компании к сотрудничеству.
Речь идет о 10 месторождениях на западе и 11 на востоке Украины, сообщили в Укрнафте.
«Компания планирует полностью раскрыть потенциал своих существующих месторождений с достаточными запасами, но низкими темпами добычи, поэтому ожидает от партнеров готовности инвестировать средства и технологии в разведку и добычу», — говорится в сообщении.
«Если говорить о запасах категории 2P — то есть доказанных и вероятных запасах — это более 12 млн т нефти и более 31 млрд кубометров газа», — заявил директор Укрнафты Сергей Корецкий.
В компании уточнили, что уже подготовлены варианты договоров. Предпочтение будет отдано соглашениям о разделе продукции (Product Sharing Agreement). Вкладом Укрнафты будет собственное существующее месторождение и право пользования имеющейся добывающей инфраструктурой, а вкладом партнера — разработанный план развития месторождения для интенсификации добычи и финансирования соответствующих работ.
Алгоритм подачи заявок и отбора потенциальных инвесторов:
— кандидаты заявляют о заинтересованности;
— проходят комплаенс-процедуры;
— получают доступ к Virtual Data Room с подробной информацией о месторождениях;
— подают предложения о планах разработки и условиях сотрудничества;
— Укрнафта оценивает предложения, проводит переговоры и выбирает победителей отдельно для каждого месторождения;
— стороны согласовывают окончательный текст договора о распределении продукции;
— сделку согласовывает Кабинет министров;
— начинается реализация плана развития;
— прибыль распределяется в соответствии с согласованными условиями.
Подать заявку можно до 10 января 2024 года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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