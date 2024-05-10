Для бизнеса и промышленности Киева сегодня вводятся ограничения потребления электроэнергии — Finance.ua

Для бизнеса и промышленности Киева сегодня вводятся ограничения потребления электроэнергии
Для бизнеса и промышленного сектора Киева с 18:00 пятницы до 07:00 субботы будут применены ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.
«Сложная ситуация в энергосистеме заставляет применять ограничения. Так, с 18:00 10.05.24 до 07:00 11.05.24 будут введены графики ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что для бытовых потребителей ограничения не используются.
В то же время Попко обратился к горожанам с просьбой «быть сознательными и самостоятельно экономить электроэнергию. Особенно в вечерние пиковые часы нагрузки».
Напомним, в «Укрэнерго» заявили, что в Telegram снова начали появляться фейковые сообщения о введении графиков отключения света на территории Украины. «Укрэнерго» не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в личном кабинете потребителя", — уточнили в компании.
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