В «Укренерго» попередили про фейкові повідомлення щодо відключень світла — Finance.ua
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В «Укренерго» попередили про фейкові повідомлення щодо відключень світла

Енергетика
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В «Укренерго» попередили про фейкові повідомлення щодо відключень світла
В «Укренерго» попередили про фейкові повідомлення щодо відключень світла
У Telegram знову почали з’являтися фейкові повідомлення про запровадження графіків відключення світла на території України.
Про це повідомила пресслужба «Укренерго» у Telegram.
Там розповіли, що вкид поширює Telegram-канал, який повідомляє про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.
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Для більшої переконливості шахраї використовують логотип та назву «Укренерго».
«Нагадуємо, що „Укренерго“ не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача», — уточнили у компанії.
Нагадаємо, раніше голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що українцям варто бути готовими до відключення світла влітку. Найчастіше споживання електроенергії зростає в липні та серпні.
За матеріалами:
Слово і Діло
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