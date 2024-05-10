В «Укренерго» попередили про фейкові повідомлення щодо відключень світла — Finance.ua

В «Укренерго» попередили про фейкові повідомлення щодо відключень світла Сьогодні 14:28 — Енергетика

В «Укренерго» попередили про фейкові повідомлення щодо відключень світла

У Telegram знову почали з’являтися фейкові повідомлення про запровадження графіків відключення світла на території України.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго» у Telegram.

Там розповіли, що вкид поширює Telegram-канал, який повідомляє про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

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Для більшої переконливості шахраї використовують логотип та назву «Укренерго».

«Нагадуємо, що „Укренерго“ не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача», — уточнили у компанії.

Нагадаємо, раніше голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв , що українцям варто бути готовими до відключення світла влітку. Найчастіше споживання електроенергії зростає в липні та серпні.

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