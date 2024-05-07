Експерт попередив українців про відключення світла — Finance.ua

Експерт попередив українців про відключення світла Сьогодні 09:13 — Енергетика

Експерт попередив українців про відключення світла

Українцям варто бути готовими до відключення світла влітку. Найчастіше споживання електроенергії зростає в липні та серпні.

«Аналіз споживання останніх років показує, що влітку, особливо в найспекотніші місяці - липень і серпень, — споживання електроенергії дійсно зростає на 20% або навіть на 30%», — заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

При цьому він зазначив, що влітку проблема дефіциту електроенергії буде досить серйозною, і він сумнівається, що Україна впорається самостійно з цією проблемою.

«Я впевнений, що у нас буде дефіцит електроенергії і ми, можливо, навіть дійдемо до того, що будемо змушені відключати деякі промислові об'єкти, деякі бізнес-об'єкти, хоча б до населення не дійшло, але не гарантую, що і населення не будуть відключати в особливо спекотні дні», — підсумував Попенко.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.