Експерт попередив українців про відключення світла — Finance.ua

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Експерт попередив українців про відключення світла

Енергетика
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Експерт попередив українців про відключення світла
Експерт попередив українців про відключення світла
Українцям варто бути готовими до відключення світла влітку. Найчастіше споживання електроенергії зростає в липні та серпні.
«Аналіз споживання останніх років показує, що влітку, особливо в найспекотніші місяці - липень і серпень, — споживання електроенергії дійсно зростає на 20% або навіть на 30%», — заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
При цьому він зазначив, що влітку проблема дефіциту електроенергії буде досить серйозною, і він сумнівається, що Україна впорається самостійно з цією проблемою.
«Я впевнений, що у нас буде дефіцит електроенергії і ми, можливо, навіть дійдемо до того, що будемо змушені відключати деякі промислові об'єкти, деякі бізнес-об'єкти, хоча б до населення не дійшло, але не гарантую, що і населення не будуть відключати в особливо спекотні дні», — підсумував Попенко.
За матеріалами:
УНІАН
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