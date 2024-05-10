Німеччина виділяє €45 мільйонів для відновлення інфраструктури Укренерго — Finance.ua
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Німеччина виділяє €45 мільйонів для відновлення інфраструктури Укренерго

Казна та Політика
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Німеччина виділяє €45 мільйонів для відновлення інфраструктури Укренерго
Німеччина виділяє €45 мільйонів для відновлення інфраструктури Укренерго
Кредитна установа для відбудови (KfW) надає НЕК «Укренерго» грант на 45 млн євро для підвищення ефективності системи передачі електроенергії.
Про це на брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Це угода про грант на 45 млн євро для фінансування проєкту „Підвищення ефективності передачі електроенергії“. Це лише частина допомоги, яка вже надана німецькою стороною і яка сьогодні тільки для Укренерго сягає 177 млн євро», — сказав Галущенко.
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Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький у коментарі журналістам пояснив, що фінансування виділяє KfW.
Нагадаємо, Україна вже отримала від Німеччини 1,6 млрд євро прямої бюджетної підтримки.
Також Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро). Кошти від чергового гранту Сполученого Королівства найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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