Імпорт електроенергії не здатен повністю перекрити дефіцит — «Укренерго» — Finance.ua
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Імпорт електроенергії не здатен повністю перекрити дефіцит — «Укренерго»

Енергетика
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Імпорт електроенергії не здатен повністю перекрити дефіцит — «Укренерго»
Імпорт електроенергії не здатен повністю перекрити дефіцит — «Укренерго»
Після масованої атаки рф по енергоінфраструктурі України 8 травня втрата генерації електроенергії є досить суттєвою — імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит в енергосистемі.
Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі УП. Live.
За словами Кудрицького, анонсоване раніше обмеження енергопостання для промислових споживачів «майже гарантовано» буде, для побутових — «залежить від того, наскільки всі ми як споживачі зможемо зекономити, добровільно обмежити своє електроспоживання».
Він додав, що після атаки 8 травня досить великий дефіцит генерації.
«Постраждало багато важливих електростанцій — це і три електростанції ДТЕК, і дві ГЕС, тому ми відчуваємо цей дефіцит.
Об'єкти «Укренерго», на жаль, постійно є цілями для ворога, але вплив на об'єкти компанії зараз не є вирішальним для енергосистеми, вирішальним є пошкодження великої кількості енергоблоків на ТЕС і ГЕС", — пояснив голова правління «Укренерго».
«Пошкодження досить масштабні, суттєвою є втрата генерації. Наскільки суттєвою, що навіть імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит, який утворився в енергосистемі», — підкреслив він.
За його словами, ремонтні роботи йдуть постійно — різні об'єкти мають різні ступені пошкодження.
Нагадаємо:
Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. У вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.
Повідомлялось, що ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях.
Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.
За матеріалами:
Економічна Правда
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