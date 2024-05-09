Імпорт електроенергії не здатен повністю перекрити дефіцит — «Укренерго» Сьогодні 10:13 — Енергетика

Імпорт електроенергії не здатен повністю перекрити дефіцит — «Укренерго»

Після масованої атаки рф по енергоінфраструктурі України 8 травня втрата генерації електроенергії є досить суттєвою — імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит в енергосистемі.

Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі УП. Live

За словами Кудрицького, анонсоване раніше обмеження енергопостання для промислових споживачів «майже гарантовано» буде, для побутових — «залежить від того, наскільки всі ми як споживачі зможемо зекономити, добровільно обмежити своє електроспоживання».

Він додав, що після атаки 8 травня досить великий дефіцит генерації.

«Постраждало багато важливих електростанцій — це і три електростанції ДТЕК, і дві ГЕС, тому ми відчуваємо цей дефіцит.

Об'єкти «Укренерго», на жаль, постійно є цілями для ворога, але вплив на об'єкти компанії зараз не є вирішальним для енергосистеми, вирішальним є пошкодження великої кількості енергоблоків на ТЕС і ГЕС", — пояснив голова правління «Укренерго».

«Пошкодження досить масштабні, суттєвою є втрата генерації. Наскільки суттєвою, що навіть імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит, який утворився в енергосистемі», — підкреслив він.

За його словами, ремонтні роботи йдуть постійно — різні об'єкти мають різні ступені пошкодження.

Нагадаємо:

Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. У вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Повідомлялось, що ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях.

Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Економічна Правда За матеріалами:

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