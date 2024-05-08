Министр энергетики о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру: нужно экономить — Finance.ua

Министр энергетики о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру: нужно экономить Сегодня 10:44 — Энергетика

Министр энергетики о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру: нужно экономить

Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Снова массированная атака на нашу энергетику.

Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию.

Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы.

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