Министр энергетики о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру: нужно экономить — Finance.ua

Министр энергетики о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру: нужно экономить
Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Снова массированная атака на нашу энергетику.
Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.
Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию.
Экономное использование электроэнергии — вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы.
Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии
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