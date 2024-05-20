Вартість електроенергії не може бути значно меншою 4 грн/кВт — Бойко — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вартість електроенергії не може бути значно меншою 4 грн/кВт — Бойко

Особисті фінанси
57
Вартість електроенергії не може бути значно меншою 4 грн/кВт — Бойко
Вартість електроенергії не може бути значно меншою 4 грн/кВт — Бойко
Відключення електроенергії можуть тривати до серпня-вересня. Узимку дефіцит буде, навіть якщо зима буде теплою. Такі прогнози дає Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго».
Про дефіцит електроенергії, підвищення тарифів та прогнози говорили з ним в етері Громадського радіо.
Читайте також
Із офіційних повідомлень, відомо, що близько 40% генеруючих потужностей України або знищено, або суттєво пошкоджено.
Порада від Юрія Бойко — ощадливе використання електричної енергії, у першу чергу, населенням. Тому що саме воно формує підвищення попиту. Ощадливість дозволить енергосистемі легше проходити цей період і мати можливість забезпечувати електроенергією.

Чи зміниться ціна на електроенергію?

За словами Бойко, на сьогодні ринкова ціна на електроенергію для середнього бізнесу — близько 8 грн за 1 кВт. Цей еквівалент собівартості сформований на внутрішньому ринку України.
«Чи може держава собі дозволити встановити аналогічну ціну для населення? На сьогодні — ні. Але треба також розуміти, що поточний рівень ціни у 2,64 грн насправді покриває лише транспортну складову. Так майже у кожному регіоні. Вони коливаються в діапазоні від 1,60 до 2,40 грн. Будь-яка цифра, відмінна від 8 грн, це політичний компроміс між тим, що вимагає галузь і тим, що держава зможе собі дозволити в якості розумного балансу між економічною доцільністю та соціальним захистом населення», — зазначає експерт.

Читайте також: Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

Україні не вдасться уникнути підвищення цін на електроенергію. Але Бойко впевнений, що це не буде ринкова цифра.
«Це буде політичне рішення. Цифра 2,64 грн на сьогодні не дозволяє збалансувати роботу „Енергоатома“ та „Укргідроенерго“, які й фінансують знижений тариф для населення зі своїх оборотних коштів. Вартість не може бути значно нижче 4-х грн», — каже Бойко.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.