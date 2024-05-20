Вартість електроенергії не може бути значно меншою 4 грн/кВт — Бойко Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Вартість електроенергії не може бути значно меншою 4 грн/кВт — Бойко

Відключення електроенергії можуть тривати до серпня-вересня. Узимку дефіцит буде, навіть якщо зима буде теплою. Такі прогнози дає Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго».

Про дефіцит електроенергії, підвищення тарифів та прогнози говорили з ним в етері Громадського радіо.

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Із офіційних повідомлень, відомо, що близько 40% генеруючих потужностей України або знищено, або суттєво пошкоджено.

Порада від Юрія Бойко — ощадливе використання електричної енергії, у першу чергу, населенням. Тому що саме воно формує підвищення попиту. Ощадливість дозволить енергосистемі легше проходити цей період і мати можливість забезпечувати електроенергією.

Чи зміниться ціна на електроенергію?

За словами Бойко, на сьогодні ринкова ціна на електроенергію для середнього бізнесу — близько 8 грн за 1 кВт. Цей еквівалент собівартості сформований на внутрішньому ринку України.

«Чи може держава собі дозволити встановити аналогічну ціну для населення? На сьогодні — ні. Але треба також розуміти, що поточний рівень ціни у 2,64 грн насправді покриває лише транспортну складову. Так майже у кожному регіоні. Вони коливаються в діапазоні від 1,60 до 2,40 грн. Будь-яка цифра, відмінна від 8 грн, це політичний компроміс між тим, що вимагає галузь і тим, що держава зможе собі дозволити в якості розумного балансу між економічною доцільністю та соціальним захистом населення», — зазначає експерт.

Україні не вдасться уникнути підвищення цін на електроенергію. Але Бойко впевнений, що це не буде ринкова цифра.

«Це буде політичне рішення. Цифра 2,64 грн на сьогодні не дозволяє збалансувати роботу „Енергоатома“ та „Укргідроенерго“, які й фінансують знижений тариф для населення зі своїх оборотних коштів. Вартість не може бути значно нижче 4-х грн», — каже Бойко.



hromadske За матеріалами:

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