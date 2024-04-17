В 32 городах Украины разворачивают «мини-ТЭЦ» — что это и зачем нужно — Finance.ua
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В 32 городах Украины разворачивают «мини-ТЭЦ» — что это и зачем нужно

Энергетика
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В 32 городах Украины развернут сеть малой и средней когенерации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение более миллиона жителей многоквартирных домов и около тысячи социальных объектов независимо от плановых или аварийных отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Когенерация — это одновременная выработка электрической и тепловой энергии на предприятиях теплоснабжения. Когенерационные установки генерируют электроэнергию сначала для собственного потребления. Это позволяет городам иметь бесперебойное теплоснабжение в условиях аварийных или плановых отключений электроэнергии. Кроме того, производимая установками электрическая энергия может отпускаться в сеть для других потребителей, что может уменьшить дефицит в энергосистеме в пиковые часы.

В каких областях Украины уже есть мини-ТЭЦ

В настоящее время 80 когенерационных установок уже распределили для предприятий в 21 области Украины. Их получили теплоснабжающие предприятия в Черниговской, Черновицкой, Донецкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Ровенской, Винницкой, Запорожской, Житомирской, Харьковской, Волынской, Херсонской, Львовской, Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Одесской, Сумской областях.
По материалам:
Novyny.live
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