Тариф на свет занижен, увеличение поможет привлечь средства в ремонт энергосистемы, — ICC Ukraine Сегодня 16:32 — Энергетика

Любое повышение тарифа на электроэнергию для населения поможет привлечь средства в восстановление поврежденной энергосистемы, потому что люди платят за электроэнергию вдвое меньше, чем должны были бы.

Об этом заявил вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

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«Любое увеличение уменьшает дефицит денег на рынке электрической энергии, а уменьшение дефицита, конечно, если средства будут появляться, то они будут направлены, в том числе, на восстановление», — сказал он. Трохимец пояснил, что сейчас тариф для населения по меньшей мере вдвое меньше, чем реально должны платить потребители. Он добавил, что текущий тариф на электроэнергию по сути покрывает только стоимость передачи и транспортировки, а есть сама стоимость производства электроэнергии и бухгалтерские услуги.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ​​ГВт мощностей.

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