ДТЭК назвал причины роста дефицита в энергосистеме — Finance.ua
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ДТЭК назвал причины роста дефицита в энергосистеме

Энергетика
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ДТЭК назвал причины роста дефицита в энергосистеме
ДТЭК назвал причины роста дефицита в энергосистеме
Жаркая погода и снижение половодья способствуют тому, что в энергосистеме стал расти дефицит электроэнергии.
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире «Громадського радіо».
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«Раньше дефицит был меньше, чем сейчас. Последние 3 дня достаточно жарко. Много включается кондиционеров и растет спрос на электроэнергию. С другой стороны, размер импорта, который может привлечь страна, он не увеличился, он одинаковый», — сказал он.
Сахарук объяснил, что раньше при более комфортной температуре импорта хватало для балансировки энергосистемы, но уже сейчас такой возможности нет. Также он добавил, что на увеличение дефицита влияет снижение половодья.

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«Сейчас количество воды уменьшается, и поэтому возможности балансировать систему, в том числе, за счет увеличенной генерации на гидроэлектростанциях становится меньше», — пояснил исполнительный директор ДТЭК.
Он напомнил, что основная причина дефицита — значительное разрушение генерирующих мощностей массированными ракетными атаками. В результате весенних обстрелов было повреждено или потеряно почти 8 ГВт.
По материалам:
РБК-Україна
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