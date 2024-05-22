Оборонную промышленность защитили от отключений электроэнергии — «Укрэнерго» — Finance.ua
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Оборонную промышленность защитили от отключений электроэнергии — «Укрэнерго»

Энергетика
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Оборонную промышленность защитили от отключений электроэнергии — «Укрэнерго»
Оборонную промышленность защитили от отключений электроэнергии — «Укрэнерго»
Оборонная промышленность Украины имеет автономные источники питания, поэтому она защищена от отключений электроэнергии.
Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью УП.
«Оборонная промышленность защищена от этих отключений, и у нее довольно часто есть автономные источники питания», — отметил Кудрицкий.
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По его словам, оборонная промышленность не будет страдать больше всего от энергетических атак.
«Целью россиян в 2022—2023 годах, и которую они продолжают преследовать сейчас, является полное погашение украинской энергосистемы для того, чтобы развалить тыл, а не развалить фронт», — пояснил Кудрицкий.
Напомним, Украина может столкнуться с ощутимым дефицитом электроэнергии следующей зимой, даже если погода будет теплой, из-за массированных ударов россии по энергетической инфраструктуре страны.
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«Нам нужно выйти из этого цикла: уничтожение, ремонт, уничтожение. Иначе мы можем потерять все, если не будет надлежащих систем ПВО», — подчеркнул генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.
По материалам:
Mind
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