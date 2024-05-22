Правительство поручило разработать справедливые графики отключений света — Finance.ua

Правительство поручило разработать справедливые графики отключений света Сегодня 12:21 — Энергетика

Правительство поручило разработать справедливые графики отключений света

Кабинет Министров предоставил поручение Министерству энергетики и «Укрэнерго» разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Что должно входить в документ

Этот документ должен содержать перечень критически важных для государства объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не входящими в перечень критически важных.

«В то же время государство продолжает обеспечивать критическую инфраструктуру альтернативными средствами генерации», — отметил премьер-министр.

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Отдельное внимание — обеспечению автономного питания учебных заведений.

«Особенно это касается профтехобразования, где важно продолжать офлайн обучение. Сейчас у нас на 606 заведений профтехобразования есть 1417 генераторов», — подчеркнул Шмыгаль.

Утраченные мощности

В результате российских обстрелов потеряно 8 ГВт мощности. Из-за значительного дефицита Украина продолжает рекордные объемы импорта электроэнергии из Европы. Но максимальная техническая возможность импорта составляет 1,7 ГВт.

«То есть импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому „Укрэнерго“ вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан», — сказал премьер-министр.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством, местными властями и энергетическими предприятиями четкие задачи: продолжать интенсивное восстановление генерации и распределительных сетей; максимально экономить энергопотребление; наладить коммуникацию с обществом.

Справка Finance.ua:

нынешний тариф на электроэнергию будет действовать до конца мая. Сейчас же специалисты производят расчеты возможного нового тарифа. В первую очередь они основываются на том, что новая цена должна быть посильной для украинцев;

разные интервалы отключений света и разные суммарные суточные отключения в регионах и отдельных населенных пунктах обусловлены количеством критической инфраструктуры в них;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.



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