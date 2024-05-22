Чому тривалість відключень світла в регіонах різна: відповідь «Укренерго» — Finance.ua

Чому тривалість відключень світла в регіонах різна: відповідь «Укренерго»
Різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в регіонах та окремих населених пунктах обумовлені кількістю критичної інфраструктури в них.
Таке пояснення РБК-Україна надала компанія «Укренерго».
Як повідомили в компанії, «Укренерго» щодня прогнозує споживання на наступну добу і доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області. Фактично надаються граничні обсяги споживання, за які в умовах дефіциту виходити не можна.
«Відповідно, якщо обленерго вкладаються в ліміт — графіки не діють. Якщо не вкладаються — діють графіки погодинних відключень», — зазначили в «Укренерго».
Графіки і черги відключень складають обленерго і застосовують таку кількість і тривалість черг, скільки необхідно, щоб триматися в ліміті.
«Це рішення обленерго, але логіка така: в областях, де багато критичної інфраструктури або військово-оборонної інфраструктури, яку не можна відключати, ці графіки для населення та бізнесу (магазини, ресторани тощо) відповідно будуть більшими, ніж для областей, де критичної інфраструктури менше», — додали в «Укренерго».
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