У Мінцифрі розповіли, як залишитися на зв’язку під час відключень електроенергії — Finance.ua
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У Мінцифрі розповіли, як залишитися на зв’язку під час відключень електроенергії

Енергетика
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У Мінцифрі розповіли, як залишитися на зв’язку під час відключень електроенергії
У Мінцифрі розповіли, як залишитися на зв’язку під час відключень електроенергії
Міністерство цифрової трансформації радить подбати про стійкий інтернет на час відключень електроенергії.
Поради розмістив міністр Михайло Федоров у своємі телеграм-каналі.

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«Ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру, тому в енергосистемі України значний дефіцит. А доступ до інтернету має бути завжди, щоб перебувати на звʼязку й продовжувати працювати та вчитися», — написав міністр.
Він розмістив графіку, де зазначені три поради, як залишатися онлайн в екстрених ситуаціях.
У Мінцифрі розповіли, як залишитися на зв’язку під час відключень електроенергії

Довідка Finance.ua:

  • Із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
  • Імпорт електрики з сусідніх європейських країн у вечірні години сягає 1650 МВт, це дозволяє зменшити обсяги відключень в Україні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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