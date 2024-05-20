У Мінцифрі розповіли, як залишитися на зв’язку під час відключень електроенергії — Finance.ua

У Мінцифрі розповіли, як залишитися на зв’язку під час відключень електроенергії
Міністерство цифрової трансформації радить подбати про стійкий інтернет на час відключень електроенергії.
Поради розмістив міністр Михайло Федоров у своємі телеграм-каналі.
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«Ворог продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру, тому в енергосистемі України значний дефіцит. А доступ до інтернету має бути завжди, щоб перебувати на звʼязку й продовжувати працювати та вчитися», — написав міністр.
Він розмістив графіку, де зазначені три поради, як залишатися онлайн в екстрених ситуаціях.
Довідка Finance.ua:
- Із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
- Імпорт електрики з сусідніх європейських країн у вечірні години сягає 1650 МВт, це дозволяє зменшити обсяги відключень в Україні.
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