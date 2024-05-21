У Міненерго розповіли, як формуватимуться нові тарифи на світло для населення — Finance.ua
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У Міненерго розповіли, як формуватимуться нові тарифи на світло для населення

Енергетика
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У Міненерго розповіли, як формуватимуться нові тарифи на світло для населення
У Міненерго розповіли, як формуватимуться нові тарифи на світло для населення
Нинішній тариф на електроенергію залишатиметься чинним до кінця травня. Зараз же фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. Насамперед вони ґрунтуються на тому, що нова ціна має бути посильною для українців.
Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі національного телемарафону «Єдині новини». Він наголосив, що минулого року завдяки підвищенню тарифу вдалося додати 3 ГВт потужності.
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«Це дало можливість пройти безаварійно в нормальному безпековому режимі опалювальний сезон», — сказав він.
Також, за його словами, тариф повинен допомогти підготуватися до опалювального сезону — провести ремонтну кампанію.
Колісник додав, що наразі остаточного рішення про ціну немає. На запитання про те, чи можливе підвищення вартості вдвічі, заступник міністра сказав: «Рішення, впевнений, буде збалансованим, щоби той крок був посильним для населення».
Колісник зазначив, що, крім підняття тарифу, уряд працює над залученням міжнародних партнерів до ремонтних робіт.

Довідка Finance.ua:

  • Україні не вдасться уникнути підвищення цін на електроенергію. Але радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко впевнений, що це не буде ринкова цифра.
  • За його словами, на сьогодні ринкова ціна на електроенергію для середнього бізнесу — близько 8 грн за 1 кВт. Цей еквівалент собівартості сформований на внутрішньому ринку України.
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За матеріалами:
TrueUA
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