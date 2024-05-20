Нацрегулятор запровадив нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня — Finance.ua

Нацрегулятор запровадив нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня Сьогодні 14:02 — Енергетика

Нацрегулятор запровадив нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 травня.

Нацрегулятор з 1 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановив максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 на рівні 5600 грн/МВт·год. Раніше для 00:00 до 07:00 ціни становили 3000 грн/МВт·год., для слоту 11:00 до 17:00 — ціни залишились без змін.

Для часового проміжку з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВт·год. До цього з 07:00 до 08:00 — граничні ціни становили 5600 грн/МВт·год. Із 08:00 до 11:00 — вони залишилися без змін. Водночас з 23:00 до 00:00 — вони підвищились з 3000 грн/МВт·год.

У вечірні години з 17:00 до 23:00 ціни встановлені на рівні 9000 грн/МВт·год. Раніше — 7500 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку встановлені максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 на рівні 6600 грн/МВт·год. До цього рішення — 4000 грн/МВт·год.

У період з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 ціни становитимуть 8250 грн/МВт·год. Таким чином для часового проміжку з 07:00 до 17:00 ціна залишилась без змін. Водночас з 23:00 до 00:00 — ціна підвищилась з 4000 грн/МВт·год.

Для часового проміжку з 17:00 до 23:00 була встановлена ціна 10 000 грн/МВт·год, вона підвищилась з 8250 грн/МВт·год.

Мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

Нагадаємо, обмеження цін на електрику для бізнесу діють з 1 липня 2019-го, коли в Україні запрацювала модель гуртового ринку електроенергії.

Із 30 листопада НКРЕКП встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Тоді максимальний прайскеп 7 500,00 грн/МВт·год діяв у вечірні години.

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