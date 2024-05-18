Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка) — Finance.ua

Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка) Сьогодні 08:06 — Енергетика

Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка)

Більше половини (55%) громадян України ставляться із розумінням до підвищення тарифів на енергопостачання з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 6−8 травня.

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Зокрема, 45% респондентів вважають, що для забезпечення ремонту тарифи на електроенергію можуть підвищити з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства.

Ще 10% респондентів переконані, що ціни на електрику варто підвищити всім споживачам.

Натомість 40% громадян впевнені, що підвищувати тарифи не потрібно, навіть якщо ситуація з електропостачанням стане гіршою.

На думку більшості респондентів (67%), у випадку підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави. Проте близько чверті (26%) з цим не погоджуються.

У той же час, 70% опитаних переконані, що минулорічне підвищення тарифу дало змогу відновити на належному рівні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

На запитання про те, чи було відновлено потужності протягом минулого року, 59% відповіли, що інфраструктуру було відновлено на достатньому рівні, 11% - що відновлено повністю, 15% - що відновлено на недостатньому рівні, 2% - що не було відновлено взагалі.

Для 54% респондентів ситуація з безперервним електрозабезпеченням є швидше хорошою, тобто світло не вимикають. Ще 41% зауважив, що електроенергію вимикають зрідка. Про погану ситуацію з забезпеченням світла сказали 4% опитаних.

Для двох третин українців стабільне забезпечення електроенергією є важливим, але вони можуть терпіти короткочасні перебої.

Надзвичайно важливим стабільне енергозабезпечення є для 27% українців. І лише для 7% воно не є важливим і такі респонденти готові терпіти довготривалі перебої зі світлом.

Опитування проводили серед 1 200 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних регіонах України методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп’ютера).

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.

Довідка Finance.ua:

українці у перерахунку на валюту платять за один кіловат 0,06 євро. Фактично це найнижчий тариф у Європі, стільки ж платять лише у Туреччині;

найвищі ціни на електроенергію серед країн ЄС у Німеччині (0,40 євро за кВт-год), Бельгії та Ірландії (0,38 євро кВт-год);



на електроенергію серед країн ЄС у Німеччині (0,40 євро за кВт-год), Бельгії та Ірландії (0,38 євро кВт-год); заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. Цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону;



голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що з 1 червня тарифи зростуть для населення. Орієнтовно тариф буде 3,5−4 грн.



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