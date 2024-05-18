Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка)

Енергетика
24
Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка)
Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка)
Більше половини (55%) громадян України ставляться із розумінням до підвищення тарифів на енергопостачання з метою забезпечення ремонту зруйнованих об'єктів інфраструктури.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 6−8 травня.
Читайте також
Зокрема, 45% респондентів вважають, що для забезпечення ремонту тарифи на електроенергію можуть підвищити з урахуванням матеріального статку та обсягів споживання домогосподарства.
Ще 10% респондентів переконані, що ціни на електрику варто підвищити всім споживачам.
Натомість 40% громадян впевнені, що підвищувати тарифи не потрібно, навіть якщо ситуація з електропостачанням стане гіршою.
Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка)
На думку більшості респондентів (67%), у випадку підвищення тарифів незахищені верстви населення мають отримати допомогу від держави. Проте близько чверті (26%) з цим не погоджуються.
Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка)
У той же час, 70% опитаних переконані, що минулорічне підвищення тарифу дало змогу відновити на належному рівні пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.
На запитання про те, чи було відновлено потужності протягом минулого року, 59% відповіли, що інфраструктуру було відновлено на достатньому рівні, 11% - що відновлено повністю, 15% - що відновлено на недостатньому рівні, 2% - що не було відновлено взагалі.
Для 54% респондентів ситуація з безперервним електрозабезпеченням є швидше хорошою, тобто світло не вимикають. Ще 41% зауважив, що електроенергію вимикають зрідка. Про погану ситуацію з забезпеченням світла сказали 4% опитаних.
Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка)
Для двох третин українців стабільне забезпечення електроенергією є важливим, але вони можуть терпіти короткочасні перебої.
Надзвичайно важливим стабільне енергозабезпечення є для 27% українців. І лише для 7% воно не є важливим і такі респонденти готові терпіти довготривалі перебої зі світлом.
Підвищення тарифів на світло: що про це думають українці (інфографіка)
Опитування проводили серед 1 200 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних регіонах України методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп’ютера).
Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.

Довідка Finance.ua:

  • українці у перерахунку на валюту платять за один кіловат 0,06 євро. Фактично це найнижчий тариф у Європі, стільки ж платять лише у Туреччині;
  • найвищі ціни на електроенергію серед країн ЄС у Німеччині (0,40 євро за кВт-год), Бельгії та Ірландії (0,38 євро кВт-год);
  • заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. Цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону;
  • голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що з 1 червня тарифи зростуть для населення. Орієнтовно тариф буде 3,5−4 грн.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.