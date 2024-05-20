В Украине проверят справедливость применения графиков ограничений — Finance.ua

В Украине проверят справедливость применения графиков ограничений Сегодня 15:30 — Энергетика

В Украине проверят справедливость применения графиков ограничений

Государственная инспекция энергетического надзора Украины приступила к мониторингу справедливости применения графиков ограничений.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона «Единые новости» и «Общественного».

Глава Госэнергонадзора отметил, что в этом году, к сожалению, полностью избежать отключений не удастся, ведь разрушения генерирующих мощностей слишком велики и нужно достаточно длительное время для их восстановления. Кроме того, враг не прекращает обстрелы энергетической инфраструктуры.

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«Летом ожидаем уменьшения отключений. В частности, благодаря увеличению генерации солнечными электростанциями, что позволит сократить дефицит электроэнергии в дневные часы», — отметил он.

Также глава сообщил, что Госэнергонадзор приступил к мониторингу справедливости применения графиков ограничений.

Что это значит

Представители ведомства будут проверять недопущение со стороны облэнерго дискриминации между потребителями и обеспечение максимально возможного равномерного распределения объемов снижения потребления между потребителями, а именно одинакового времени обесточивания в течение суток.

В случае выявления случаев неравномерного распределения будут приняты меры для равномерного ограничения электроснабжения.

Состояние украинской энергосистемы

Слободян отметил, что на сегодняшний день сохраняется стабильно напряженная ситуация.

Глава ведомства подчеркнул, что правительство прилагает максимальные усилия для того, чтобы изыскать ресурсы для восстановления энергетики. В частности, недавно на экстренные меры по восстановлению энергетики было дополнительно выделено 7 млрд гривен. Также активно привлекается международная помощь. Один из источников — Фонд поддержки энергетики Украины. В Фонде аккумулировано более 430 млн евро.

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Однако ресурсы для восстановления нужны очень значительные, ведь в результате последних пяти массированных атак врага украинская энергосистема потеряла более 8 ГВт мощностей, убытки превысили 1 млрд долларов США. Следовательно, нужно привлекать дополнительные средства на восстановление. Одним из шагов может стать пересмотр тарифа на электроэнергию.

«От наличия средств напрямую зависит скорость восстановления генерирующих мощностей, а также насколько мы успеем подготовиться к следующему отопительному сезону. Чем больше мы успеем сделать до осени, тем меньше отключений будет в течение следующей зимы», — отметил он.

Справка Finance.ua:

отключения электроэнергии могут продолжаться до августа-сентября. Зимой дефицит будет, даже если зима будет теплой. Такие прогнозы дает Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго»;

более половины (55%) граждан Украины относятся с пониманием к повышению тарифов на энергоснабжение с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.



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