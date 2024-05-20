НБУ будет стимулировать банки кредитовать строительство малых электростанций — Finance.ua
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НБУ будет стимулировать банки кредитовать строительство малых электростанций

Энергетика
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НБУ будет стимулировать банки кредитовать строительство малых электростанций
НБУ будет стимулировать банки кредитовать строительство малых электростанций
Национальный банк Украины готов адаптировать отдельные требования к банкам, чтобы проекты по строительству малых объектов генерации двигались максимально быстро.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Как отметил глава регулятора, восстановление энергогенерирующих мощностей страны — это вопрос национальной безопасности, поэтому банковская система готова приоритезировать это направление среди своих задач и оказывать поддержку в реализации соответствующих проектов.
«Сейчас из-за разрушения энергетической системы в результате таргетированных ракетных атак страна имеет существенный дефицит электроэнергии. Уже несколько дней, к сожалению, фактически во всех регионах применяются экстренные отключения. Специалисты говорят о росте существенного риска для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры уже этим летом и осенью. Поэтому действовать необходимо уже сегодня», — написал он.
По его словам, потенциальная потребность в финансировании этого направления очень высока, а возможности банковской системы находятся в плоскости кредитования.
«Мы анализируем разные варианты и со своей стороны готовы адаптировать отдельные требования к банкам, чтобы соответствующие проекты двигались максимально быстро», — написал он.
Пышный сообщил, что НБУ провел первую встречу с банками с иностранным капиталом, работающими в Украине.
«Начать обсуждение этого вопроса именно с ними — банки с иностранным капиталом имеют колоссальный финансовый потенциал и экспертизу, которые должны быть привлечены к решению задачи», — сообщил глава НБУ.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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