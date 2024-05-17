Кудрицкий прогнозирует улучшение ситуации в энергосистеме: когда ждать — Finance.ua

Кудрицкий прогнозирует улучшение ситуации в энергосистеме: когда ждать
Ситуация в энергосистеме может улучшиться уже на следующей неделе.
Об этом в эфире марафона «Единые новости» сказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
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Однако, по его словам, полностью избежать отключений не удастся ни летом, в период жары и включения кондиционеров, ни осенью, когда украинцы снова будут включать обогреватели.
«Текущие ограничения энергопотребления вводятся для всех потребителей и равномерно распределяются между всеми областями. А для восстановления и отстройки поврежденной российскими обстрелами энергосистемы понадобится длительное время», — заявил Владимир Кудрицкий.
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