Нынешние ограничения поставок электричества могут продолжаться до августа — советник Шмыгаля Сегодня 16:45 — Энергетика

Нынешние ограничения поставок электричества могут продолжаться до августа — советник Шмыгаля

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.

Такую оценку высказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко, передает Укринформ.

«Если говорить о начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов», — сказал Бойко.

В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже нежаркой погоды.

Читайте также Ситуация в энергосистеме сложная: важно экономно потреблять

«Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода», — отметил Бойко.

Он пояснил, что с понижением температуры население начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.

«С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей», — сказал советник премьера.

Читайте также Как Украина будет готовиться к зиме

Он подчеркнул, что зима будет «неотвратимо тяжелой» и шансов на восстановление уничтоженной за два месяца генерации в полном объеме нет. И избежать дефицита в энергосистеме зимой не удастся даже в теплую погоду.

Напомним, с 00.00 16 мая во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.