Нынешние ограничения поставок электричества могут продолжаться до августа — советник Шмыгаля
Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.
Такую оценку высказал советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко, передает Укринформ.
«Если говорить о начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов», — сказал Бойко.
В частности, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже нежаркой погоды.
«Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода», — отметил Бойко.
Он пояснил, что с понижением температуры население начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.
«С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей», — сказал советник премьера.
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Он подчеркнул, что зима будет «неотвратимо тяжелой» и шансов на восстановление уничтоженной за два месяца генерации в полном объеме нет. И избежать дефицита в энергосистеме зимой не удастся даже в теплую погоду.
Напомним, с 00.00 16 мая во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии.
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