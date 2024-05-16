В усіх областях України будуть діяти аварійні відключення світла: як дізнатись, коли відключать — Finance.ua

В усіх областях України будуть діяти аварійні відключення світла: як дізнатись, коли відключать Сьогодні 10:00 — Енергетика

В усіх областях України будуть діяти аварійні відключення світла: як дізнатись, коли відключать

З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомляє Укренергго.

Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною.

Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень — збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як дізнатися коли відключать

Щоб дізнатися, до якої групи відключень належить ваша адреса, можна скористатися сервісом на сайті YASNO.

перейдіть на сайт YASNO;

у правому верхньому кутку оберіть свій регіон,

натисніть на пункт «Графік ймовірних відключень»,

введіть свою адресу у відповідних рядках.

Крім того, абоненти компанії YASNO можуть дізнатися про графіки відключень за допомогою бота в Telegram

Довідка Finance.ua:

Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер:

відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів — це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту;

вчасно чистити та видаляти накип всередині бойлера;

запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера у потрібний час через «розумну» розетку. За наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі менше;

не вимикати бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше енергії, ніж на підтримку її температури.

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