Действующий тариф на свет не покрывает стоимость его производства, — эксперт Сегодня 14:35 — Энергетика

Действующий тариф на свет не покрывает стоимость его производства, — эксперт

Необходимо пересмотреть тариф на электроэнергию для населения, поскольку он не покрывает стоимость производства электроэнергии Энергоатомом и Укргидроэнерго. Об этом заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, отвечая на вопрос, поможет ли пересмотр тарифа в восстановлении энергосистемы.

«Энергоатом и Укргидроэнерго сейчас работают ниже себестоимости. Они отпускают электрическую энергию бытовым потребителям по себестоимости по цене, которая в полтора-два раза ниже расходуемых средств на генерацию этой энергии. Поэтому все без исключения профильные эксперты говорят, что нужно повышать цены и тарифы, в том числе для бытовых потребителей», — сказал он.

Рябцев добавил, что пересмотр тарифа также поможет в восстановлении энергосистемы, пострадавшей вследствие российских атак.

Он пояснил, что на ремонт нужны оборотные средства. Также деньги нужны для закупки необходимого оборудования и оплаты труда энергетиков, работающих сверхурочно.

Ранее замминистра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ​​ГВт мощностей.

УНІАН По материалам:

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