Как Украина будет готовиться к зиме — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как Украина будет готовиться к зиме

Энергетика
45
Как Украина будет готовиться к зиме
Как Украина будет готовиться к зиме
Украина и США обсудили влияние последних российских атак на украинскую энергетическую систему и потребности энергосектора для восстановления и наращивания мощностей генерации.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.
Об этом сообщает Минэнерго.
«Враг продолжает прицельно уничтожать нашу маневровую генерацию. После последних атак потери составляют уже более 8 ГВт мощности. Ситуация довольно сложная, поэтому должны уже сейчас наработать механизмы компенсации утраченного для прохождения следующей зимы», — отметил Герман Галущенко.
Читайте также
Министр подчеркнул, что во время ОЗП будут работать все 9 энергоблоков атомных электростанций, которые находятся под контролем Украины. Также ожидается увеличение объемов импорта электроэнергии из европейских стран.
В то же время, для обеспечения потребностей потребителей нужно также наращивать и мощности распределенной генерации, в частности за счет газовых турбин, газопоршневых установок и мощных генераторов. И помощь международных партнеров в этом направлении имеет очень важное значение.
Читайте также
Стороны договорились совместно наработать план подготовки к следующему отопительному сезону, а также координировать усилия для восстановления украинского энергосектора.

Справка Finance.ua:

  • Есть вероятность, что в Украине повысят тарифы на электроэнергию. Такой сценарий возможен, ведь для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно более миллиарда долларов. Об этом сообщил и.о. генерального директора «Украинские распределительные сети» Артем Мартынюк в эфире телемарафона.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.