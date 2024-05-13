Как Украина будет готовиться к зиме — Finance.ua

Как Украина будет готовиться к зиме Сегодня 10:14 — Энергетика

Как Украина будет готовиться к зиме

Украина и США обсудили влияние последних российских атак на украинскую энергетическую систему и потребности энергосектора для восстановления и наращивания мощностей генерации.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщает Минэнерго.

«Враг продолжает прицельно уничтожать нашу маневровую генерацию. После последних атак потери составляют уже более 8 ГВт мощности. Ситуация довольно сложная, поэтому должны уже сейчас наработать механизмы компенсации утраченного для прохождения следующей зимы», — отметил Герман Галущенко.

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Министр подчеркнул, что во время ОЗП будут работать все 9 энергоблоков атомных электростанций, которые находятся под контролем Украины. Также ожидается увеличение объемов импорта электроэнергии из европейских стран.

В то же время, для обеспечения потребностей потребителей нужно также наращивать и мощности распределенной генерации, в частности за счет газовых турбин, газопоршневых установок и мощных генераторов. И помощь международных партнеров в этом направлении имеет очень важное значение.

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Стороны договорились совместно наработать план подготовки к следующему отопительному сезону, а также координировать усилия для восстановления украинского энергосектора.

Справка Finance.ua:

Есть вероятность, что в Украине повысят тарифы на электроэнергию. Такой сценарий возможен, ведь для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно более миллиарда долларов. Об этом сообщил и.о. генерального директора «Украинские распределительные сети» Артем Мартынюк в эфире телемарафона.

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